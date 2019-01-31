Арестованные ботинки: в Ярославле приставы пришли в обувной магазин, чтобы продавец погасил долг по исполнительному производству

31 Янв. 22:21 2019-01-31T22:21:07+03:00

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Ярославец купил в обувном магазине ботинки. Спустя какое-то время мужчина увидел, что покупка не очень качественная – изделие расклеилось. Однако покупатель решил разбираться не в магазине, а в суде. По решению суда магазин должен был вернуть мужчине потраченные деньги, но организация не спешила этого делать. Чтобы ускорить процесс, в Кировский районный суд поступил исполнительный лист. Судебный пристав приехал в магазин и арестовал имущество –пару ботинок стоимостью 3,6 тысяч рублей. Магазин прямо перед покупателем погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU