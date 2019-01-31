В Ярославской области женщина заняла у знакомого 1,4 миллиона рублей, но не спешила отдавать долг

31 Янв. 22:01 2019-01-31T22:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Женщина попросила своего знакомого одолжить ей крупную сумму – 1,4 миллиона рублей. Мужчина дал деньги, а должница обещала, что скоро всё вернет. Но шло время, а долг повис мертвым грузом. Знакомый решил разобраться через судебных приставов. Они провели исполнительные действия, в ходе которых женщина оставила под залог свою 1-комнатную квартиру. Должница продолжала игнорировать просьбу мужчины вернуть деньги. Тогда приставы объяснили, чем чревато неисполнение судебного производства. Женщина испугалась, что может лишиться квартиры и стала искать деньги для выплаты. После того, как деньги начали поступать на расчетный счет мужчины, он отозвал исполнительный лист.

Должнице предстоит выплатить 80 платежей. Если она снова будет забывать, то мужчина возобновит сотрудничество с приставами.

ИСТОЧНИК KP.RU