2019-01-31T18:08:11+03:00
Общество

Лучшие медики России осмотрят малышей из Ярославской области

В маршрут акции «Волна здоровья» попал Рыбинск
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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"Волна здоровья" прибудет в Ярославскую область."Волна здоровья" прибудет в Ярославскую область.
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В этом году ярославским семьям, в которых есть дети, страдающие врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, будет возможность получить консультацию ведущих российских специалистов во главе с Лео Бокерия, не уезжая далеко от дома. В сентябре в стране пройдет ежегодная акция «Волна здоровья». Организатором проекта является благотворительный фонд Лига здоровья нации, который использует для этих целей грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Акция пройдет со 2 по 11 сентября. Доктора проплывут на теплоходе «Василий Чапаев» по маршруту: Москва-Дубна-Рыбинск-Плес-Кинешма-Нижний Новгород-Муром-Рязань-Коломна-Москва. В Рыбинск Ярославской области медики должны прибыть 4 сентября.

Специалисты осмотрят детей и назначат лечение, в том числе в ведущих российских центрах, если для этого будут показания. Списки детей, которые смогут пройти бесплатное обследование, формируется областными департаментами здравоохранения. Но по факту врачи обычно принимают всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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