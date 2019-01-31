Врачи Ярославской области приглашают безвозмездно сдать кровь и спасти чью-то жизнь

СЕГОДНЯ 17:27 2019-01-31T17:27:54+03:00

Перед сдачей крови нужно пройти медицинское обследование и не иметь временных или абсолютных противопоказаний Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Если у вас нет противопоказаний, то в вашей помощи нуждаются десятки пациентов ярославских больниц

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В Ярославле горожан приглашают сдать кровь. Сделать доброе дело может любой желающий от 18 лет. Донор должен пройти медицинское обследование и не иметь противопоказаний для сдачи крови.

Абсолютные противопоказания это – ВИЧ-инфекции, сифилис, вирусный гепатит, туберкулез, заболевания крови и онкология, малярия, болезни внутренних органов.

Также есть временные показания, которые не позволят вам поучаствовать в акции – удаление зуба (нельзя сдавать кровь в течение 10 дней), ангина, грипп и ОРВИ – 1 месяц после болезни, менструация – 5 дней после завершения, аборт – полгода, прививки – 10 дней и татуировка – 1 год после нанесения.

Когда приходите на сдачу крови, приносите с собой паспорт с регистрацией в Ярославской области не менее полугода и СНИЛС.

Единовременная выплата составит 532 рубля.

Согласно статье 186 Трудового кодекса РФ в день сдачи крови донор освобожден от работы, а также получает один день отдыха за счет работодателя. Этот день может быть использован в течение года со дня сдачи крови.

Прием крови будет проходить в следующих пунктах:

Ярославль

- ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови»: Тутаевское ш., 95в, (4852) 54-03-45, прием доноров: ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00 до 11.30;

- Отделение заготовки крови № 2 (на базе больницы им. Н.В. Соловьева): ул. Загородный сад, 11, (4852) 25-12-45, прием доноров: вторник, четверг с 8.00 до 12.00.

Ростов:

- Отделение заготовки крови № 7: ул. Октябрьская д.19, (48536) 9-17-02, прием доноров: понедельник, среда с 8.00 до 12.00.

Углич:

- Отделение заготовки крови № 8: ул. Северная, 7, (48532) 5-43-09, прием доноров: среда, четверг с 8.00 до 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU