2019-01-31T15:54:01+03:00
Происшествия

В Ярославской области женщина увидела в соцсетях объявление о продаже стиральной машины, оплатила товар, но так и не получила технику

Мошенница ответит за свои действия перед судом
Екатерина РЯБЦЕВА
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Жительница Даниловского района обратилась в полицию с жалобой – у нее украли 5 тысяч рублей. Женщина хотела купить стиральную машину. В одной из соцсетей она нашла понравившийся вариант бытовой техники. Списавшись с продавцом, покупательница отправила сумму на банковскую карту. Однако постирать белье так и не получилось: как только деньги упали на счет, женщина сообщила, что уже продала свой товар. Но возвращать 5 тысяч никто не собирался.

Полицейские нашли аферистку. Ей оказалась 28-летняя девушка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящий момент идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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