19 домов в Ярославле отключат от газа: список

СЕГОДНЯ 15:25 2019-01-31T15:38:38+03:00

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Уже завтра, 1 февраля, начнут отключать газ в домах, жители которых не заключили договор на техобслуживание газового оборудования внутри их квартир.

- Люди получили уведомление за 20 дней до предполагаемой даты отключения. Таким образом, у них есть возможность заключить договор на техническое обслуживание и избежать отключения от системы газоснабжения, - рассказали в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль». - Прекращение подачи газа произойдет лишь в том случае, если к указанной дате договоры со специализированной организацией заключены не будут.

Без газа могут остаться жители домов по адресам: п. Силикатного завода, 10, ул. 2-я Ляпинская, 24, ул. Пушкина,10, ул. Волкова, 9, Кедровая, 12, Клубная, 13, Спартаковская, 11, Моховая, 18А, Челюскинцев, 5 и 5А, Рыбинская, 25, Первомайская, 15, Республиканская, 72, Свободы, 18 корп.2, а также жители четырех домов на улице 50 лет ВЛКСМ – 10 А, Б, В, Г, 4А. Некоторые из них уже начали заключать договоры.

Чтобы узнать о своей ситуации, можно позвонить по номерам: (4852) 79-78-31 или 79-07-66.

ИСТОЧНИК KP.RU