Кто отвечает за снег на крышах магазинов: в Ярославской области коммунальщики вышли устранять последствия циклона

СЕГОДНЯ 15:24 2019-01-31T15:41:39+03:00

Изменить размер текста: A A

После того как на область обрушился циклон, а потом грянуло потепление, на крышах образовалась наледь и уже начинается сход снега.

В Рыбинске больше половины домов имеют скатную кровлю крыши. В понедельник заместитель главы по городскому хозяйству организовал собрание с представителями управляющих компаний. На собрании он поставил задачу убрать снег на дворовых территориях и очистить крыши многоквартирных домов. Руководители управляющих компаний сказали, что снег скапливается не только на крышах домов, но и на козырьках балконов.

- Монтаж навеса или козырька над балконом в многоквартирном доме, если он не предусмотрен проектом, является зоной ответственности собственника квартиры. И содержать этот козырёк или навес в безопасном состоянии его обязанность. В случае обрушения наледи с причинением вреда здоровью или жизни человека, а также порчей имущества, ответственность также несет собственник квартиры, - прокомментировала ситуацию директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Если крыша здания находится в ненадлежащем состоянии, то отвечает за это собственник или арендатор. В противном случае нарушители привлекутся к административной ответственности. Например, в прошлые годы были применены меры взыскания к собственникам торговых центров, а также к управляющим компаниям.

Часто можно увидеть, что снежные «шапки» козырьков у входа в здания огорожены сигнальной лентой. Важно понимать, что это мера временная. Если в течение суток кровля не будет очищена – это серьезный повод для взыскания.

Рыбинские специалисты коммунального департамента часто объезжают город и смотрят на чистоту улиц и крыш. Жители вправе обращаться в свои управляющие компании, если считают придомовые территории недостаточно чистыми.

Если вы уже обратились, но ситуация не изменилась, звоните по телефону в отдел муниципального жилищного контроля – 29-00-76.

ИСТОЧНИК KP.RU