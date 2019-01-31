2019-01-31T15:14:32+03:00
Общество

В тренде: ярославская прокуратура зарегистрировалась в Instagram

Ставьте лайки, на всякий случай
Роман Рыжиков
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Вы на нас еще не подписались? Тогда мы идем к вамВы на нас еще не подписались? Тогда мы идем к вамФото: Роман Рыжиков
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Сегодня сложно представить человека без аккаунта в социальных сетях. Особой популярностью пользуется Instagram. Для тех, кто вдруг не знает: это соцсеть, в центре внимания которой фотографии и короткие видео пользователей.

Теперь в «инсте» можно подписаться на ярославскую прокуратуру. У ведомства появился аккаунт еще несколько месяцев назад. За это время прокуроры поделились тридцатью постами о своей работе и получили больше семисот откликов.

Так что не удивляйтесь, если увидите заявку на добавление в подписчики от прокуратуры. А если вам есть что скрывать, фотографии всегда можно удалить или переместить в архив, прежде чем предоставить к ним доступ прокурорам.

Шутки шутками, а страницу завели, чтобы информировать ярославцев о своей работе. Лайк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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