Расписание автобусов № 18М и 18К в Ярославле изменится
Транспорт начнет ходить по новому графику с 9 февраля
Автобусы будут ходить по новому расписаниюФото: Роман Рыжиков
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В Ярославле меняется расписание двух автобусов. Уже в феврале 18М и 18К будут ходить по-новому. Изменения вступят в силу 9 числа.
Так, автобус № 18М, следующий по маршруту «15 микрорайон – Московский вокзал» будет ходить по расписанию:
По новому расписанию автобус начнет ходить с 9 февраляФото: Мэрия Ярославля
Фото: Мэрия Ярославля
Автобус № 18К «Торговый переулок – Карачиха» в будни и по субботам будет отправляться из поселка в 7:47
ИСТОЧНИК KP.RU