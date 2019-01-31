2019-01-31T14:51:24+03:00
Общество

Расписание автобусов № 18М и 18К в Ярославле изменится

Транспорт начнет ходить по новому графику с 9 февраля
Роман Рыжиков
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Автобусы будут ходить по новому расписаниюАвтобусы будут ходить по новому расписаниюФото: Роман Рыжиков
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В Ярославле меняется расписание двух автобусов. Уже в феврале 18М и 18К будут ходить по-новому. Изменения вступят в силу 9 числа.

Так, автобус № 18М, следующий по маршруту «15 микрорайон – Московский вокзал» будет ходить по расписанию:

По новому расписанию автобус начнет ходить с 9 февраля Фото: Мэрия Ярославля

По новому расписанию автобус начнет ходить с 9 февраляФото: Мэрия Ярославля

Фото: Мэрия Ярославля

Автобус № 18К «Торговый переулок – Карачиха» в будни и по субботам будет отправляться из поселка в 7:47

ИСТОЧНИК KP.RU

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