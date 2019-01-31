2019-01-31T14:36:38+03:00
Экономика

Число пользователей портала Госуслуг возросло на 30%

Сохранилась тенденция увеличения количества пользователей, вырос объем заказанных услуг и сумма платежей, совершенных через Портал
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Самой популярной услугой среди пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России – граждане совершили более 16 млн запросовСамой популярной услугой среди пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России – граждане совершили более 16 млн запросов
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За 2018 год число пользователей портала Госуслуг увеличилось на 21 млн и сегодня составляет 86 млн. Количество посещений Портала возросло более чем на 30% и достигло 582 млн.

Всего в 2018 году через Портал пользователи заполнили и отправили более 60 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой среди пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России – граждане совершили более 16 млн запросов. На втором месте по популярности – услуга по регистрации транспортных средств - ею воспользовались 4,8 млн раз. Около 3 млн заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности. Почти 2,6 млн услуг было оказано по замене водительского удостоверения.

Объем платежей почти в два раза превысил показатели прошлого года и составил 52,6 млрд рублей. В 2017 году этот показатель равнялся 30,3 млрд рублей, а в 2016 году — 8,1 млрд рублей. В 2018 году пользователи портала Госуслуг оплатили налоговые задолженности почти на 19,9 млрд рублей, государственные пошлины — на 17,5 млрд рублей, штрафы — на 9,8 млрд рублей, судебные задолженности — на 4,3 млрд рублей.

Востребованность реализованного в декабре 2017 года сервиса «Мультиоплата» также растет. Доля мультиплатежей от общей суммы оплат через портал Госуслуги составляет около 20% и превышает 11 млрд рублей. За 2018 год возможностью погашения одним платежом сразу нескольких автоштрафов, налоговых или судебных задолженностей граждане воспользовались почти 4,5 млн раз.

Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства отвечает ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество, сообщает пресс-служба «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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