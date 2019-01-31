В Ярославле эвакуировали торговый центр из-за сообщений о минировании

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-31T14:22:50+03:00

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В Ярославле эвакуировали ТЦ «Шоколад» на Московском проспекте. Причиной стало сообщение о минировании одного из кинотеатров крупной сети. Проверки прошли по всей стране. Известно, что в здании угрозы не обнаружено.

Фотографии эвакуации выложили в группе «Жесть Ярославль». Посетители и персонал стоят перед зданием, с любопытством наблюдая за происходящим. У входа пожарные и полиция.

- А все стоят рядом и ждут, когда взорвется, - пишет под постом Светлана Лыпко. - Со своими учениями задолбали! А если реальная угроза взрыва будет? Никто не уйдёт дальше выхода, будут думать - опять учения! И поляжет добрая половина посетителей!

Напомним, 30 января волна сообщений о минировании социальных объектов прошла по Ярославлю. Эвакуировали школу

ИСТОЧНИК KP.RU