В Ярославле эвакуировали торговый центр из-за сообщений о минировании
В Ярославле эвакуировали ТЦ «Шоколад» на Московском проспекте. Причиной стало сообщение о минировании одного из кинотеатров крупной сети. Проверки прошли по всей стране. Известно, что в здании угрозы не обнаружено.
Фотографии эвакуации выложили в группе «Жесть Ярославль». Посетители и персонал стоят перед зданием, с любопытством наблюдая за происходящим. У входа пожарные и полиция.
- А все стоят рядом и ждут, когда взорвется, - пишет под постом Светлана Лыпко. - Со своими учениями задолбали! А если реальная угроза взрыва будет? Никто не уйдёт дальше выхода, будут думать - опять учения! И поляжет добрая половина посетителей!
Напомним, 30 января волна сообщений о минировании социальных объектов прошла по Ярославлю. Эвакуировали школу
ИСТОЧНИК KP.RU