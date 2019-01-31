2019-01-31T13:32:51+03:00
Происшествия

В Рыбинске за раз сгорели два дорогих внедорожника

На Приборостроителей тушили две «Тойоты Прадо»
Роман Рыжиков
Поделиться:
Автомобили загорелись на улице ПриборостроителейАвтомобили загорелись на улице ПриборостроителейФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Не успели спасатели отдохнуть после волны минирований, которая прокатилась по всей стране и зацепила Ярославль, как в области случилось еще одно ЧП. Ночью 31 января в Рыбинске горели сразу два дорогих джипа. На улице Приборостроителей, возле дома № 40, вспыхнули «Тойоты Прадо». Сообщение поступило на пульт МЧС в 3:23.

По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, выясняют специалисты.

А уже днем в Угличе спасатели вылавливали рыбаков, которых унесло на льдине от берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области женщина увидела в соцсетях объявление о продаже стиральной машины, оплатила товар, но так и не получила технику
19 домов в Ярославле отключат от газа: список
Кто отвечает за снег на крышах магазинов: в Ярославской области коммунальщики вышли устранять последствия циклона
В тренде: ярославская прокуратура зарегистрировалась в Instagram
Расписание автобусов № 18М и 18К в Ярославле изменится
Число пользователей портала Госуслуг возросло на 30%
В Ярославле эвакуировали торговый центр из-за сообщений о минировании
Внештатные гаишники начнут следить за порядком на дорогах Ярославля
Ночью в тихом ярославском дворе преступники с подмосковными номерами подъехали к машине и ограбили ее
Владимир Волков: Коммунальщиков можно сколько угодно ругать, но я хочу сказать спасибо
50 классов и 100 групп в садиках уже закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу в Ярославской области
В Ярославской области водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС, но попал под уголовную ответственность
В квартире ярославца нашли целый склад оружия