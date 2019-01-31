В Рыбинске за раз сгорели два дорогих внедорожника

СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-31T13:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Не успели спасатели отдохнуть после волны минирований, которая прокатилась по всей стране и зацепила Ярославль, как в области случилось еще одно ЧП. Ночью 31 января в Рыбинске горели сразу два дорогих джипа. На улице Приборостроителей, возле дома № 40, вспыхнули «Тойоты Прадо». Сообщение поступило на пульт МЧС в 3:23.

По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, выясняют специалисты.

А уже днем в Угличе спасатели вылавливали рыбаков, которых унесло на льдине от берега.

ИСТОЧНИК KP.RU