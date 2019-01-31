2019-01-31T13:07:40+03:00
Общество

Внештатные гаишники начнут следить за порядком на дорогах Ярославля

В центре их внимания будет работа общественного транспорта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Внештатные сотрудники ГИБДД начнут следить за порядком на дорогах ЯрославляВнештатные сотрудники ГИБДД начнут следить за порядком на дорогах ЯрославляФото: Олег УКЛАДОВ
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В Ярославле за порядком на дорогах и особенно за соблюдением правил дорожного движения водителями общественного транспорта с этого года будут следить внештатные сотрудники ГИБДД. Информация об этом прозвучала на совещании в мэрии 30 января. Было отмечено, что такие помощники уже работали - фиксировали нарушения, находясь в салоне автобуса. Теперь они также будут дежурить у пешеходных переходов, светофоров и остановок.

— Основные виды нарушений у частных перевозчиков — несоблюдение скоростного режима и дистанции, а также нарушение очерёдности проезда. По этим причинам в 2018 году произошло 19 ДТП, - рассказал начальник отделения технического надзора центра дорожного и технического надзора пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области Сергей Джерепа.

По мнению сотрудников ГИБДД, усиление общественного контроля поможет улучшить ситуацию.

В прошлом году сотрудники Госавтоинспекции, Ространснадзора и управления городского пассажирского транспорта ДГХ провели 30 совместных проверок на дорогах. По итогу было вынесено 23 постановления по фактам отсутствия маршрутной карты, к административной ответственности привлечены 1012 водителей и 132 должностных лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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