Ночью в тихом ярославском дворе преступники с подмосковными номерами подъехали к машине и ограбили ее
Мужчины действовали быстро и слаженно
Грабители подъехали на "Фонд Мондео" темно-зеленого цвета/ФОТО: соцсети
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В ночь на 30 января, около 4:30 утра, в Дядьково на улице Лескова, 23, неизвестные мужчины ограбили машину.
На видео с камер наблюдения видно, что злоумышленники подъезжают, подходят к чужому автомобилю и что-то из него вынимают. Госномера машины преступников – в Х247нт 150. Марка – «Форд Мондео», цвет – темно-зеленый. На крыше автомобиля шашачки такси.
В группе «Дядьково, Сокол Ярославль» «ВКонтакте» ищут свидетелей происшествия.
30 января в Дядьково обокрали машину (Ярославль).Районы 76: https://r76.su
ИСТОЧНИК KP.RU