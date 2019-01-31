Ночью в тихом ярославском дворе преступники с подмосковными номерами подъехали к машине и ограбили ее

СЕГОДНЯ 13:02 2019-01-31T13:42:13+03:00

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В ночь на 30 января, около 4:30 утра, в Дядьково на улице Лескова, 23, неизвестные мужчины ограбили машину.

На видео с камер наблюдения видно, что злоумышленники подъезжают, подходят к чужому автомобилю и что-то из него вынимают. Госномера машины преступников – в Х247нт 150. Марка – «Форд Мондео», цвет – темно-зеленый. На крыше автомобиля шашачки такси.

В группе «Дядьково, Сокол Ярославль» «ВКонтакте» ищут свидетелей происшествия.

30 января в Дядьково обокрали машину (Ярославль).Районы 76: https://r76.su

ИСТОЧНИК KP.RU