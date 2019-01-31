2019-01-31T12:34:33+03:00
Общество

Владимир Волков: Коммунальщиков можно сколько угодно ругать, но я хочу сказать спасибо

Мэр Ярославля подобрал слова благодарности тем, кого жители ругают с прошлых выходных
Роман Рыжиков
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Владимир Волков / vk.comВладимир Волков / vk.com
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Мэр Ярославля Владимир Волков поблагодарил коммунальщиков за усердную работу. По словам градоначальника, водители и рабочие трудятся на износ, круглосуточно убирая улицы и дворы каждый день.

- Можно сколько угодно ругать их за плохую уборку, - написал Волков в соцсетях, - но я хочу сказать большое спасибо водителям и рабочим.

Мэр отметил, что «Спецавтохозяйство» должно выйти на новый уровень. Речь в этом смысле не только об уборке города, но и об условиях, в которых работают сотрудники.

Напомним, Владимир Волков влепил строгий выговор своему заму Кузнецову за плохую уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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