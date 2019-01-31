50 классов и 100 групп в садиках уже закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу в Ярославской области
50 классов в 26 школах и 100 групп в 75 садиках Ярославской области уже закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу. Об этом сообщили в правительстве региона. Есть учреждения, где образовательный процесс остановлен полностью. Это Глебовская школа в Ярославском районе, школа в Угличском районе и еще одна - в Рыбинске,
- Классы в школах и группы в детских садах закрывают на карантин в целях предотвращения распространения вирусных инфекций. Кроме того, родителям рекомендовано при появлении у ребенка признаков заболевания сразу обратиться к врачу, - сообщила первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева.
Также Астафьева рассказала, что в учебных заведениях занимаются профилактикой распространения заражения. Например, должен вестись ежедневный учет заболеваемости, при возникновении эпидемии - ограничиваться проведение массовых мероприятий, не менее двух раз в день при открытых окнах должна проводиться влажная уборка с применением моющих средств.
Напомним, 28 января Роспотребнадзор по Ярославской области объявил о начале эпидемии ОРВИ и гриппа в регионе. За неделю недуг подхватили около 7000 жителей. Много случаев госпитализации.
ИСТОЧНИК KP.RU