В Ярославской области водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС, но попал под уголовную ответственность

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-31T12:08:05+03:00

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В Даниловском районе сотрудники ДПС остановили машину «Санг Йонг». За рулем был 58-летний мужчина. Он совершил небольшое административное правонарушение и не хотел привлекаться к административной ответственности. Не долго думая, водитель решил дать взятку инспектору. Он достал 1 тысячу рублей. Сотрудник ДПС предупредил мужчину, что тот совершает противоправные действия, но взяточника это не остановило. О факте взятки инспектор сообщил в дежурную часть, там все задокументировали. Возбуждено уголовное дело. Хитрый водитель может отправиться за решетку на срок до одного года. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU