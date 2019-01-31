2019-01-31T12:07:58+03:00
Происшествия

В квартире ярославца нашли целый склад оружия

Мужчина сказал, что это не его, и вообще, он хотел сдать все полиции
Роман Рыжиков
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У 52-летнего мужчины изъяли гранаты и обрез охотничьего ружьяУ 52-летнего мужчины изъяли гранаты и обрез охотничьего ружьяФото: Нигина БЕРОЕВА
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Сотрудники полиции и УФСБ России по Ярославской области произвели задержание ярославца, в квартире которого был обнаружен целый склад боевого оружия. В квартире 52-летнего мужчины нашли четыре гранаты, пять взрывателей для них и обрез.

Источник в правоохранительных органах рассказал КП-Ярославль, что, когда сотрудники производили задержание, мужчина вел себя неадекватно, провоцировал драку, оказывал сопротивление. Правоохранителям он заявил, что оружие принадлежало его умершему другу, а сам он просто не успел сдать все это в полицию.

Эксперты-криминалисты установили, что все найденное пригодно для использования. На хозяина импровизированного оружейного склада завели два уголовных дела – за оружие и за взрывчатку. Ему грозит до пяти лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU

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