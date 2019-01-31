2019-01-31T11:47:40+03:00
Общество

Анализы, капельницы и УЗИ: в Ярославской области появился медицинский стационар на дому

Медики будут приходить в квартиры к пациентам и делать все необходимые процедуры
Екатерина РЯБЦЕВА
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Также в левобережном Тутаеве появились 10 коек дневного стационара/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской областиТакже в левобережном Тутаеве появились 10 коек дневного стационара/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
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Врачи левобережной части Тутаева решили протестировать новый для региона способ работы с населением. Теперь жители смогут посещать стационар у себя дома. Бригада медиков центральной районной больницы будет приезжать в квартиру и на месте делать все, что в данный момент требуется пациенту: капельницу, ЭКГ или сбор анализов, а также УЗИ. Врачи будут навещать только маломобильные группы населения, которым самим трудно добираться до больницы. Врач и медсестра сделают необходимые процедуры дома, а также будут тщательно следить за приемом медикаментов.

– В левобережной части Тутаева проживают около семи тысяч человек, почти половина из них – в сельской местности, большая часть – это пенсионеры, – поделился проблемой заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – Мы постарались сделать так, чтобы тот, кто может сам обратиться за помощью, приходил в дневной стационар, а тот, кто не может, не был обделен вниманием медиков, поэтому врачи приезжают к таким на дом. Эта практика уже показала свою востребованность. Мы общаемся с пациентами, и все довольны такой формой работы.

Помимо этого, из левобережной части города перенесли койки сестринского ухода в поселок Константиновский, а вместо этого появились 10 коек дневного стационара. Местные жители могут приходить на лечение, не уезжая далеко от дома.

Областные депутаты пообещали руководству больницы отремонтировать здание дневного стационара и купить новое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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