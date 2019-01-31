В Ярославской области на Волге льдина оторвалась от берега и унесла 8 человек
Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и спасли рыбаков
Из-за запуска Угличской ГЭС в Волге поднялась вода и усилилось течение/ФОТО: ГУ МЧС России по Ярославской области
Изменить размер текста:
В четверг, 31 января, в Угличе очевидцы сообщили сотрудникам МЧС, что после запуска Угличской ГЭС в Волге сильно поднялась вода и увеличилось течение. Из-за этого произошло очень опасное происшествие – оторвалась льдина. В момент отрыва на льдине находилось восемь человек. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место и приступили к спасательным операциям. Через 20 минус работа по спасению закончилась, а люди оказались на берегу. Медики осмотрели рыбаков, их состояние здоровья не вызывало опасений. Жители Углича отказались от госпитализации.
ИСТОЧНИК KP.RU