2019-01-31T11:17:30+03:00
Происшествия

В Ярославской области на Волге льдина оторвалась от берега и унесла 8 человек

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и спасли рыбаков
Екатерина РЯБЦЕВА
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Из-за запуска Угличской ГЭС в Волге поднялась вода и усилилось течение/ФОТО: ГУ МЧС России по Ярославской областиИз-за запуска Угличской ГЭС в Волге поднялась вода и усилилось течение/ФОТО: ГУ МЧС России по Ярославской области
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В четверг, 31 января, в Угличе очевидцы сообщили сотрудникам МЧС, что после запуска Угличской ГЭС в Волге сильно поднялась вода и увеличилось течение. Из-за этого произошло очень опасное происшествие – оторвалась льдина. В момент отрыва на льдине находилось восемь человек. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место и приступили к спасательным операциям. Через 20 минус работа по спасению закончилась, а люди оказались на берегу. Медики осмотрели рыбаков, их состояние здоровья не вызывало опасений. Жители Углича отказались от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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