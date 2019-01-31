2019-01-31T10:58:29+03:00
Происшествия

В Ярославле сотрудник строительной фирмы украл тепловые пушки и ноутбук

Полиция задержала грабителя, возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В одной из строительных фирм Заволжского района 40-летний мужчина украл две тепловые пушки и ноутбук. Злоумышленник вынес вещи прямо с территории предприятия. С заявлением в полицию обратился один из работников этой компании. Полицейские отыскали грабителя. Оказалось, что злоумышленник – сотрудник фирмы. Он сказал, что знал, где лежали вещи, а ключи от помещения у него были с собой.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Все похищенное изъято.

Совсем недавно молодой человек из Москвы украл в торговом центре Ярославля одежду на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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