В Ярославле сотрудник строительной фирмы украл тепловые пушки и ноутбук
Полиция задержала грабителя, возбуждено уголовное дело
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В одной из строительных фирм Заволжского района 40-летний мужчина украл две тепловые пушки и ноутбук. Злоумышленник вынес вещи прямо с территории предприятия. С заявлением в полицию обратился один из работников этой компании. Полицейские отыскали грабителя. Оказалось, что злоумышленник – сотрудник фирмы. Он сказал, что знал, где лежали вещи, а ключи от помещения у него были с собой.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Все похищенное изъято.
Совсем недавно молодой человек из Москвы украл в торговом центре Ярославля одежду на 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU