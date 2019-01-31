В Ярославской области предприимчивый вор срезал кусок металлического дорожного отбойника и отнес в металлолом

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-31T10:36:12+03:00

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В Гаврилов-Ямском районе 30-летний мужчина срезал металлические конструкции – барьерное ограждение путепровода. Преступник подъехал к приглянувшемуся месту на дороге, сделал работу и погрузил металл в грузовое такси. Потом он отправился в пункт приема металла. Мужчина срезал кусок ограждения стоимостью более 61 тысячи рублей. В районную полицию поступило заявление. Сотрудники полиции нашли предприимчивого грабителя. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Ярославле на улице Юности мужчина украл две крышки канализационных люков. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU