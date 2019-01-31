Спели хором: в Ярославле прошел региональный фестиваль школьных хоровых коллективов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-31T10:14:35+03:00

Изначально фестиваль задумывался как районный конкурс, но со временем стал масштабнее и интереснее/ФОТО: Официальный портал города Ярославля

На мероприятие приехали ребята из Рыбинска, Любима и других уголков области

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В среду, 30 января, в Дворце культуры имени Добрынина прошел школьный фестиваль детского хора «Русская зима – 2019». Мероприятие состоялось в Ярославле уже 16 раз. Начинался конкурс очень локально – как районное соревнование Кировского района. С каждым годом организаторы покоряют новые вершины. Теперь «Русская зима» – региональный фестиваль.

На сцены поднялись коллективы школ № 37, 70, 12, 49, 39. Выступающие приехали в Ярославль из Рыбинска, Любима, Ярославского и Борисоглебского районов.

Важными гостями мероприятия стали депутат областной Думы и председатель областного Союза женщин Ольга Хитрова и председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU