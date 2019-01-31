Молодой москвич наворовал в Ярославле одежды на полсотни тысяч рублей
Парня поймали с поличным
Полицейские задержали вора вместе с одеждой в одном из ТЦ в центре городаФото: Роман Рыжиков
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Многие Ярославцы привыкли ездить за одеждой в Москву. А вот 24-летний житель столицы, наоборот, приехал за новыми нарядами в Ярославль. Только вот деньги модник на обновки не взял. Решил вынести вещи просто так. И вполне преуспел в этом деле. Когда его поймали на воровстве в одном из торговых центров в центре города, «гардероб» парня стоил уже около 50 тысяч рублей.
На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Полицейские установили его причастность к аналогичным преступлениям. Сейчас расследование продолжается
ИСТОЧНИК KP.RU