«Локомотив» отметился в Череповце победой, ставшей для него седьмой подряд

30 Янв. 23:46 2019-01-30T23:46:52+03:00

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Тренеры нашего «бронепоезда» после добытой гарантии плейоффа для команды сейчас ведут целенаправленную подготовку к решающему этапу, проверяя всех резервистов в оставшихся матчах «регулярки». Игра в Череповце стала очередной проверкой, в том числе и на посту № 1.

В воротах «Локомотива» появился юный Даниил Исаев. И не просто появился, а отработал в «рамке» отменно, не раз выручая своих в сложнейших ситуациях. Правда, ему не удалось заработать «сухарь», но в том не его вина, а только беда из-за рикошетов. Некоторые перестановки произвели и в звеньях. Не было в заявке нашего лучшего бомбардира Андрея Локтионова, не говоря уже про травмированного Петри Контиолу. Но зато вновь дали поиграть Егору Коршкову, который, по его собственному признанию неделю назад, уже близок к своим лучшим игровым кондициям. Игра Егора в Череповце подтвердила его слова. Первым у нас отличился Владислав Картаев, прорвавшийся с шайбой из своей зоны в чужую между двух защитников и с кистей поразивший «девятку». Радоваться нашим довелось недолго, потому что «Северсталь» уже потеряла шансы на плейофф, но для команды престиж дороже, потому будут биться до последнего. Вот и сравняли счет. Но это было последний раз, что гости не были впереди. Через несколько минут блеснул олимпийской паузой Егор Коршков. Прорвавшись слева к воротам, он выждал, пока подоспеет Артем Ильенко, и мягко перекинул шайбу через клюшку защитника – 2:1. Хозяева во втором периоде взвинтили темп и давление, но на этом и прокололись. Коршков подловил неудачный пас их защитников, вышел «один в ноль» и изящно проросил шайбу в «домик» - 3:1.

После этого нашим дважды пришлось играть в меньшинстве, причем, во втором случае удаление спровоцировали хозяева. Настырно атакуя возле ворот Исаева, они ловко выбивали у него клюшку. Александр Кутузов неосторожно своей клюшкой подтолкнул ее к Исаеву – 2 минуты… Отбиться нашим удалось в обоих случаях, но уже после выхода Кутузова все же нам забили. Попытки хозяев отыграться в третьем периоде были успешно пресечены. Точку в матче поставил Брендан Козун, шикарным броском из площади ворот под перекладину.

«Северсталь» - «Локомотив» - 2:4 (1:2;1:1;0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU