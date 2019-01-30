2019-01-30T23:46:52+03:00
Спорт

«Локомотив» отметился в Череповце победой, ставшей для него седьмой подряд

«Ярославский бронепоезд» одержал победу над «Северсталью»
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тренеры нашего «бронепоезда» после добытой гарантии плейоффа для команды сейчас ведут целенаправленную подготовку к решающему этапу, проверяя всех резервистов в оставшихся матчах «регулярки». Игра в Череповце стала очередной проверкой, в том числе и на посту № 1.

В воротах «Локомотива» появился юный Даниил Исаев. И не просто появился, а отработал в «рамке» отменно, не раз выручая своих в сложнейших ситуациях. Правда, ему не удалось заработать «сухарь», но в том не его вина, а только беда из-за рикошетов. Некоторые перестановки произвели и в звеньях. Не было в заявке нашего лучшего бомбардира Андрея Локтионова, не говоря уже про травмированного Петри Контиолу. Но зато вновь дали поиграть Егору Коршкову, который, по его собственному признанию неделю назад, уже близок к своим лучшим игровым кондициям. Игра Егора в Череповце подтвердила его слова. Первым у нас отличился Владислав Картаев, прорвавшийся с шайбой из своей зоны в чужую между двух защитников и с кистей поразивший «девятку». Радоваться нашим довелось недолго, потому что «Северсталь» уже потеряла шансы на плейофф, но для команды престиж дороже, потому будут биться до последнего. Вот и сравняли счет. Но это было последний раз, что гости не были впереди. Через несколько минут блеснул олимпийской паузой Егор Коршков. Прорвавшись слева к воротам, он выждал, пока подоспеет Артем Ильенко, и мягко перекинул шайбу через клюшку защитника – 2:1. Хозяева во втором периоде взвинтили темп и давление, но на этом и прокололись. Коршков подловил неудачный пас их защитников, вышел «один в ноль» и изящно проросил шайбу в «домик» - 3:1.

После этого нашим дважды пришлось играть в меньшинстве, причем, во втором случае удаление спровоцировали хозяева. Настырно атакуя возле ворот Исаева, они ловко выбивали у него клюшку. Александр Кутузов неосторожно своей клюшкой подтолкнул ее к Исаеву – 2 минуты… Отбиться нашим удалось в обоих случаях, но уже после выхода Кутузова все же нам забили. Попытки хозяев отыграться в третьем периоде были успешно пресечены. Точку в матче поставил Брендан Козун, шикарным броском из площади ворот под перекладину.

«Северсталь» - «Локомотив» - 2:4 (1:2;1:1;0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зато в космос летаем»: Из-за аварии на трубопроводе в Ярославле люди топят снег и стоят в очередях
Волонтеры, кадеты и судебные приставы почистили снег у детской областную поликлинику в Ярославле
«Внимание! Возможен сход снега с крыш!»: ярославские спасатели предупреждают об опасности
В Ярославской области карманник-рецидивист вытащил у спящего приятеля мобильный телефон
В Ярославской области приставы пригрозили уголовным делом фермеру-должнику, если он забьет арестованных коров
Буккросинг в Ярославле пройдет 3 февраля у Знаменской башни
Ярославль и Рыбинск ищет пропавшую 17-летнюю девушку, которая ушла из дома больше недели назад
В Рыбинске автомобиль после столкновения с другой машиной снес двух пешеходов
Депутат Петровский предложил поставить зарплату мэра Ярославля в зависимость от качества его работы
Студенческий актив в сборе: самые яркие представители 9 вузов Ярославской области встретились в лагере «Мое поколение»
Власти Ярославля уверяют, что за ночь коммунальные службы очистили дороги на 90%, убрали колеи и зачистили покрытие до асфальта. Так ли это?
На хозяина рыбинского квеста, где девушка получила серьезные травмы во время фейерверка, завели уголовное дело