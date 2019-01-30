2019-01-30T20:30:42+03:00
Происшествия

«Зато в космос летаем»: Из-за аварии на трубопроводе в Ярославле люди топят снег и стоят в очередях

Аварию в Дядьково обещают устранить сегодня
Роман Рыжиков
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Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76 / vk.comДядьково, Сокол Ярославль - Районы 76 / vk.com
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Возле дома № 73 по проспекту Фрунзе выстроилась огромная очередь. Сюда пришли люди, чтобы набрать воды. Ее в ближайших домах отключили из-за аварии еще днем. Причиной тому – авария на трубопроводе.

- Сейчас звонили, сказали, скорее всего, сегодня дадут воду. - пишут жители в группе Дядьково, Сокол в Вконтакте.

Те, кто по какой-то причине не может отстоять очередь к цистерне, вынуждены топить снег в кастрюлях.

Люди вынуждены растапливать снег в кастрюлях

Люди вынуждены растапливать снег в кастрюлях

- 21 век. В космос летаем, за коммуналку счета нереальные, воду на три недели летом отключают, якобы, на профилактику, а тут такое! – пишет читательница КП-Ярославль Надежда.

А на улице 6-ой Железнодорожной из крана течет «Фанта». Так ярославцы давно прозвали оранжевую жидкость, которая уже перестала удивлять, но не перестала возмущать жителей города.

Вот такая вода течет из кранов на 6-ой Железнодорожной

Вот такая вода течет из кранов на 6-ой Железнодорожной

Еще одну цистерну с водой выставили, как сообщают местные жители, на Проектируемой, 3

ИСТОЧНИК KP.RU

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