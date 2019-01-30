«Зато в космос летаем»: Из-за аварии на трубопроводе в Ярославле люди топят снег и стоят в очередях
Возле дома № 73 по проспекту Фрунзе выстроилась огромная очередь. Сюда пришли люди, чтобы набрать воды. Ее в ближайших домах отключили из-за аварии еще днем. Причиной тому – авария на трубопроводе.
- Сейчас звонили, сказали, скорее всего, сегодня дадут воду. - пишут жители в группе Дядьково, Сокол в Вконтакте.
Те, кто по какой-то причине не может отстоять очередь к цистерне, вынуждены топить снег в кастрюлях.
Люди вынуждены растапливать снег в кастрюлях
- 21 век. В космос летаем, за коммуналку счета нереальные, воду на три недели летом отключают, якобы, на профилактику, а тут такое! – пишет читательница КП-Ярославль Надежда.
А на улице 6-ой Железнодорожной из крана течет «Фанта». Так ярославцы давно прозвали оранжевую жидкость, которая уже перестала удивлять, но не перестала возмущать жителей города.
Вот такая вода течет из кранов на 6-ой Железнодорожной
Еще одну цистерну с водой выставили, как сообщают местные жители, на Проектируемой, 3
ИСТОЧНИК KP.RU