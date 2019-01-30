2019-01-30T20:06:17+03:00
Общество

Волонтеры, кадеты и судебные приставы почистили снег у детской областную поликлинику в Ярославле

Добровольцы расчистили путь скорой помощи и пандусы
Роман Рыжиков
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Фото: Молодежка ОНФ / vk.comФото: Молодежка ОНФ / vk.com
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Пока все силы коммунальных служб, как утверждают власти, брошены на уборку снега с городских улиц, среди ярославцев находятся герои, готовые прийти на помощь там, где это нужно в первую очередь.

Так, кадеты, судебные приставы, волонтеры победы и команда «Молодежки ОНФ» расчистили снег у детской областной поликлиники и у еще одной ярославской больницы. Добровольцы расчистили снежные навалы, освободили входы и пандусы, убрали снег с проезда «скорой». Инвентарем добровольцев снабдили в администрации Дзержинского района

ИСТОЧНИК KP.RU

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