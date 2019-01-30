2019-01-30T19:32:40+03:00
Общество

«Внимание! Возможен сход снега с крыш!»: ярославские спасатели предупреждают об опасности

В ГУ МЧС по Ярославской области дали рекомендации, как обезопасить себя и свое имущество
Роман Рыжиков
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Эти советы могут спасти вам жизнь, а соблюдать их - проще простогоЭти советы могут спасти вам жизнь, а соблюдать их - проще простогоФото: Олег УКЛАДОВ
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Ярославские спасатели предупреждают о возможном сходе снега с крыш. В МЧС прогнозируют чрезвычайные ситуации, большое количество ДТП и затруднения в работе городского транспорта.

Вот что, по мнению ярославского МЧС, следует делать, чтобы обезопасить себя и свое имущество:

Во-первых, внимательно смотреть не только под ноги, но и над головой: обращайте внимание на снежные козырьки на крышах. Лучше всего было бы не подходить близко к стенам зданий. Тем более, что последние несколько дней действительно проще пройти по дороге, чем по нечищеным тротуарам.

Во-вторых, не оставляйте машины вблизи зданий, на крышах которых лежит снег.

В-третьих, конечно, не заходите под «волчатник» - красную ленточку вокруг опасного места натягивают не просто так.

И, самое главное, ни в коем случае не смотрите, что там зашумело наверху, не останавливайтесь, а скорее прижмитесь к стене. Возможно, это сход снега!

Расскажите эти простые правила детям и следуйте им сами.

Обращаем внимание руководителей предприятий и организаций, что они должны проследить за тем, чтобы снег с крыш зданий был своевременно убран, а опасные участки – огорожены

ИСТОЧНИК KP.RU

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