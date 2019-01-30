В Ярославской области карманник-рецидивист вытащил у спящего приятеля мобильный телефон

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-30T16:44:21+03:00

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В Переславле-Залесском 32-летний мужчина выпивал в общежитии со своим знакомым. Приятели немного поссорились, а потом один из них уснул прямо в подъезде. Хитрый карманник вытащил у спящего друга мобильник прямо на глазах у соседей. Но телефон не был самоцелью грабителя – он обменял его на «догонку». Когда потерпевший проснулся, то обратился в полицию. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Воришка дал признательные показания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU