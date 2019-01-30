В Ярославской области приставы пригрозили уголовным делом фермеру-должнику, если он забьет арестованных коров
Организация, которая занимается разведением крупного рогатого скота стала должником. Судебные приставы наложили арест на ферму и арестовали 24 коровы. Стоимость арестованных животных составила 400 тысяч рублей.
Когда приставы приехали на ферму, они строго предупредили директора организации: он обязан очень ответственно подойти к хранению арестованных животных. Если хотя бы одна корова будет забита, продана или скрыта, то мужчина попадет под статью за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту. В противном случае будет возбуждено уголовное дело. Если должник не выплатит необходимую сумму, то коровы будут реализованы в счет погашения долга.
ИСТОЧНИК KP.RU