В Ярославской области приставы пригрозили уголовным делом фермеру-должнику, если он забьет арестованных коров

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-30T16:01:06+03:00

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Организация, которая занимается разведением крупного рогатого скота стала должником. Судебные приставы наложили арест на ферму и арестовали 24 коровы. Стоимость арестованных животных составила 400 тысяч рублей.

Когда приставы приехали на ферму, они строго предупредили директора организации: он обязан очень ответственно подойти к хранению арестованных животных. Если хотя бы одна корова будет забита, продана или скрыта, то мужчина попадет под статью за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту. В противном случае будет возбуждено уголовное дело. Если должник не выплатит необходимую сумму, то коровы будут реализованы в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU