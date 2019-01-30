2019-01-30T14:32:37+03:00
Происшествия

Ярославль и Рыбинск ищет пропавшую 17-летнюю девушку, которая ушла из дома больше недели назад

Виктория поехала в Ярославль, но дальше местонахождение пропавшей не установлено
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: с сайта ЯрСпасФОТО: с сайта ЯрСпас
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Виктория Добровидова вышла из дома в Рыбинске 19 января. Она поехала в Ярославль. Родные девушки знают, что она доехала до места – Виктория с ними связывалась. Пропавшая была одета в бордовую куртку с белым мехом на капюшоне, в синие джинсы и желто-коричневые ботинки. Возможно, что с собой у Виктории был рюкзак. Девушка среднего роста – 165 см. Глаза карие. Волосы каштановые, средней длины. Родные Виктории уже больше десяти дней ищут пропавшую девушку. Телефон молчит, а в соцсети девушка не выходила. Под ориентировкой, размещенной в группе «ЯрСпас» Вконтакте родственница Виктории подтвердила, что родных у пропавшей в Ярославле нет.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении девушки, сообщите по телефонам 02, 102, 112 или на горячую линию ЯрСпас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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