2019-01-30T14:05:26+03:00
Происшествия

В Рыбинске автомобиль после столкновения с другой машиной снес двух пешеходов

Момент аварии попал на уличные камеры видеонаблюдения [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске машина влетела в двух пешеходов. Кадры с камеры "Ател".В Рыбинске машина влетела в двух пешеходов. Кадры с камеры "Ател".
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29 января около 12.40 в Рыбинске на перекрестке улиц Герцена и Кольцова произошло серьезное ДТП. На перекрестке столкнулись автомобили «Грейт Волл», под управлением 62-летнего водителя, и «Лада Ларгус», за рулем которого находилась 40-летняя женщина. От удара «Ладу» отбросило на пешеходный переход, по которому шли две женщины. Момент ДТП попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах с нее видно, что легковушка снесла пешеходов и проволокла их по земле. Одно из женщин сама поднялась на ноги, а вторая осталась лежать на земле, придавленная машиной. На видео также видно, что водителя просили отъехать назад, но, видимо, у нее это не вышло.

- Пострадавшая 68-летняя женщина была доставлена в больницу, нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Проверка по факту аварии продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП перекресток Герцена Кольцова. Рыбинск. 29 01 2019. Видео: компания "Ател"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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