2019-01-30T13:01:59+03:00
Политика

Депутат Петровский предложил поставить зарплату мэра Ярославля в зависимость от качества его работы

А судьями в этом вопросе должны стать депутаты муниципалитета
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дмитрий Петровский.Дмитрий Петровский.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Депутат Дмитрий Петровский 30 января на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка предложил передать городским депутатам право назначать или отменять доплаты мэру - в зависимости от качества его работы. По словам депутата, сейчас к окладу мэра Ярославля, который составляет 17,5 тысяч рублей, автоматически добавляются различные надбавки. Петровский считает, что это не стимулирует градоначальника работать хорошо.

- Возьмем ситуацию последней недели, когда жители недовольны уборкой города. Я считаю, мэр должен пострадать материально за то, что плохо организовал работу своих сотрудников. Предлагаю прописать, что эти доплаты должны утверждаться депутатами муниципалитета в случае, действительно, успешной и удачной работы мэра. А пока мы никак не можем повлиять на его работу, кроме как сказать ай-яй-яй. Если мэр будет материально заинтересован работать на результат, это улучшит ситуацию, - пояснил Петровский.

Правда, в аппарате муниципалитета пояснили, что внести такое изменение в нормативные акты на муниципальном уровне нельзя, так как гарантии мэру Ярославля в виде его зарплаты утверждены на областном уровне. На что Петровский ответил, что при желании механизм можно найти. И привел в пример депутатов Госдумы, которым за прогулы урезают выплаты. Впрочем, большинство коллег Петровского по муниципалитету его предложение не поддержало, посчитав его не только незаконным, но и некорректным, так как новый мэр работает в должности недавно и, мол, такие вопросы нужно было поднимать до его назначения.

Также Дмитрий Петровский выступил с инициативой о возобновлении завоза московского мусора в Ярославль, чтобы вырученные от этого деньги направить на обеспечение безопасности школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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