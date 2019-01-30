Студенческий актив в сборе: самые яркие представители 9 вузов Ярославской области встретились в лагере «Мое поколение»

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-30T12:53:46+03:00

В этом году в "МП" 115 участников/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области

Участники разделились на команды для того, чтобы войти в тематические группы

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В лагере «Сахареж» началась 46-смена студенческого лагеря «Мое поколение». Смена продлится до 5 февраля.

Всего в этом году в «Моем поколении» 115 участников. Все ребята являются представителями студенческого актива из 9 вузов Ярославской области. Для того, чтобы попасть в лагерь, участники прошли отбор, на котором показали свои лидерские качества и творческие способности.

– По инициативе студентов ярославских вузов было реализовано немало значимых общественных проектов. Идеи создания многих из них появились как раз в лагере «Мое поколение», – поделился директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.

Участники «Моего поколения» разделились на команды. Они будут входить в различные тематические группы, например, «Принципы эффективного руководства общественной организацией», «Развитие студенческого волонтерства через формирование эффективной команды и личностную самореализацию», «Педагогический отряд, новые кадры» и прочее.

В конце смены студентов ждет пленарное заседание, на котором участники продемонстрируют свои навыки, полученные за эту смену.

ИСТОЧНИК KP.RU