2019-01-30T12:23:16+03:00
Общество

Власти Ярославля уверяют, что за ночь коммунальные службы очистили дороги на 90%, убрали колеи и зачистили покрытие до асфальта. Так ли это?

После того, как все дороги будут очищены, коммунальщики приступят к вывозу снега
Екатерина РЯБЦЕВА
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Это фото сделано 30 января в 9 утра. Центр города, Пятницкий съездЭто фото сделано 30 января в 9 утра. Центр города, Пятницкий съездФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В ночь с 29 на 30 января на ночную уборку города вышло 88 снегоуборочных машин и 40 рабочих. Вечером градоначальник Владимир Волков поручил службам расчистить дорожные сети. Как сообщают власти, к утру дороги первой категории были расчищены на 90 процентов.

— Сегодня в ночь после расстановки сил все приступили к работе, все машины были готовы к выходу на трассу. В уборке территорий помогли также областные структуры и городские организации, — прокомментировал ситуацию мэр Ярославля.

Силы города были брошены на то, чтобы очистить дороги от снега и наката. Дорожные службы должны были ликвидировать колейность, обработать дорожное покрытие рассолом и зачистить его до асфальта. Для того, чтобы работы проходили быстрее, была задействована спецтехника «Яргорэлектротранса» и «Ярославльводоканала».

За чистоту улиц третьей категории ответственны главы территориальных администраций.

Когда дороги будут очищены, коммунальные службы приступят к вывозу снежных масс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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