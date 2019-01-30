2019-01-30T12:02:16+03:00
Происшествия

На хозяина рыбинского квеста, где девушка получила серьезные травмы во время фейерверка, завели уголовное дело

17-летняя девушка чуть не лишилась глаза, когда в нее угодила одна из петард
Роман Рыжиков
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Девушке удалили хрусталик, но хотят сохранить глаз как орган - его буквально собрали по частям/ФОТО: из личного архиваДевушке удалили хрусталик, но хотят сохранить глаз как орган - его буквально собрали по частям/ФОТО: из личного архива
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Следственный комитет по Ярослваской области завел уголовное дело на владельца рыбинского квеста, во время прохождения которого 17-летняя девушка чуть не лишилась глаза. На заключительном этапе игры начался фейерверк, о котором участники предупреждены не были. Одна из петард угодила в лицо подростку.

16 января студенты Рыбинского авиационного колледжа пошли на квест «Воскрешение-лабиринт». Сценарий игры не предполагал, что дети будут покидать помещение, но в какой-то момент они открыли окно и оказались на улице, где организаторы приготовили пиротехническое шоу.

- Когда мы пришли на квест, нам сказали, что надо найти выход. Ну, мы и нашли, стали вылезать. Я почти последняя к окну подошла, хотела выпрыгнуть, и в этот мемент мне снарядом в глаз попало, - рассказывает пострадавшая девочка.

Сотрудники квеста кинулись оказывать девушке первую помощь и сами отвезли в травмпункт. Оттуда девушка попала в детскую областную больницу и была прооперирована на следующий день.

- В результате попадания петарды в область лица была причинена травма глаза: контузия 4 степени, субконъюктивальный разрыв склеры, тотальная гифема, иридодиализ, афакия. Тяжесть вреда здоровью устанавливается. – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего владельца квест-комнаты. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не соответствующим требованиям безопасности».

Кроме того, следователи предложили прокуратуре проверить все квесты в Ярославле и области

ИСТОЧНИК KP.RU

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