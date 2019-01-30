На хозяина рыбинского квеста, где девушка получила серьезные травмы во время фейерверка, завели уголовное дело
Следственный комитет по Ярослваской области завел уголовное дело на владельца рыбинского квеста, во время прохождения которого 17-летняя девушка чуть не лишилась глаза. На заключительном этапе игры начался фейерверк, о котором участники предупреждены не были. Одна из петард угодила в лицо подростку.
16 января студенты Рыбинского авиационного колледжа пошли на квест «Воскрешение-лабиринт». Сценарий игры не предполагал, что дети будут покидать помещение, но в какой-то момент они открыли окно и оказались на улице, где организаторы приготовили пиротехническое шоу.
- Когда мы пришли на квест, нам сказали, что надо найти выход. Ну, мы и нашли, стали вылезать. Я почти последняя к окну подошла, хотела выпрыгнуть, и в этот мемент мне снарядом в глаз попало, - рассказывает пострадавшая девочка.
Сотрудники квеста кинулись оказывать девушке первую помощь и сами отвезли в травмпункт. Оттуда девушка попала в детскую областную больницу и была прооперирована на следующий день.
- В результате попадания петарды в область лица была причинена травма глаза: контузия 4 степени, субконъюктивальный разрыв склеры, тотальная гифема, иридодиализ, афакия. Тяжесть вреда здоровью устанавливается. – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего владельца квест-комнаты. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не соответствующим требованиям безопасности».
Кроме того, следователи предложили прокуратуре проверить все квесты в Ярославле и области
ИСТОЧНИК KP.RU