В Ярославле молодой грабитель украл две крышки канализационных люков
Полиция нашла преступника и возбудила уголовное дело
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23-летний молодой человек украл две крышки канализационных люков на улице Юности Ленинского района. В полицию поступили заявления. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.
Безответственные горожане снимают крышки для того, чтобы перепродать их в металлолом. Грабители не задумываются, что их хулиганство и личная выгода несут опасность для водителей и пешеходов.
Если вы заметили, что кто-то украл крышку канализационного люка или пострадал от этого, немедленно обратитесь в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU