В Ярославле молодой грабитель украл две крышки канализационных люков

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-30T11:55:10+03:00

Изменить размер текста: A A

23-летний молодой человек украл две крышки канализационных люков на улице Юности Ленинского района. В полицию поступили заявления. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.

Безответственные горожане снимают крышки для того, чтобы перепродать их в металлолом. Грабители не задумываются, что их хулиганство и личная выгода несут опасность для водителей и пешеходов.

Если вы заметили, что кто-то украл крышку канализационного люка или пострадал от этого, немедленно обратитесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU