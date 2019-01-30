2019-01-30T11:53:33+03:00
Общество

Ярославский депутат предложил возобновить завоз московского мусора, а деньги от этого направить на безопасность школ

Средств на антитеррористическую защищенность учреждений образования в Ярославле выделено в 300 раз меньше, чем надо
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дмитрий Петровский предложил вновь завозить московский мусор ради денег на безопасность школ. Но его инициативу рассматривать не стали.Дмитрий Петровский предложил вновь завозить московский мусор ради денег на безопасность школ. Но его инициативу рассматривать не стали.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославский депутат Дмитрий Петровский 30 января на комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности правопорядка предложил возобновить завоз московского мусора, а деньги от этого направить на безопасность школ. Выступить с такой инициативой Петровского заставили данные о мизерных суммах, выделенных на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений образования города. По информации заместителя мэра по социальной политике Елены Новик, в 2019 году на эти цели предусмотрено 1,7 миллиона при том, потребность составляет более 570 миллионов. Получается, что выделено более чем в 300 раз меньше, чем нужно. Например, на установку охранной сигнализации необходимо 21 миллион, на обеспечение прямой связи с полицией и Росгвардией – 5 миллионов, на охрану лицензированными охранными подразделениями – 47 миллионов. Но по факту не будет потрачено ни копейки. Причиной, по словам Новик, является отсутствие нужной суммы в бюджете.

- Департаментом образования мэрии направлены письма о потребности в финансовых средствах, а также о возможности изыскания источника в вышестоящих бюджетах (областном, федеральном) в адрес председателя муниципалитета города Ярославля, директору департамента образования Ярославской области. Однако о возможности финансирования информации нет, - сообщили представители мэрии на заседании.

По словам заместителя директора городского департамента территориальной безопасности Мери Зоновой, подобная ситуация и в других регионах. За образец брать некого.

Выделенные на антитеррористическую безопасность деньги направят на ремонт и замену ограждений, установку камер, системы оповещения об экстренных ситуациях. Также в качестве повышения антитеррористической защищенности согласовываются планы взаимодействия учреждений образования с силовыми ведомствами (ФСБ, Росгвардия), проводятся инструктажи, учебные эвакуации, вводятся пропускные режимы и ведутся журналы въезда-выезда транспорта.

Вероятно, к выделению денег именно на безопасность соцобъектов, власти подтолкнет то, что в этом году выходит срок исполнения предписаний прокуратуры в этой сфере и по тем объектам, по которым безопасность не будет обеспечена, прокуратура обратится в суд. Кроме того, муниципалитет дал рекомендацию мэрии разработать специальную программу, которая бы предполагала выделение денег на антитеррористическую защищенность. Предложение Дмитрия Петровского о мусоре на голосование выносить не стали.

Напомним, мусор из Подмосковья в Ярославль возили в 2018 году, что вызвало бурю протестов среди жителей. С 1 января 2019 года практика прекратилась. Между тем, 3 февраля ярославские активисты опять собираются провести экологический митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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