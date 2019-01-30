Ярославский депутат предложил возобновить завоз московского мусора, а деньги от этого направить на безопасность школ

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-30T11:53:33+03:00

Средств на антитеррористическую защищенность учреждений образования в Ярославле выделено в 300 раз меньше, чем надо

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Ярославский депутат Дмитрий Петровский 30 января на комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности правопорядка предложил возобновить завоз московского мусора, а деньги от этого направить на безопасность школ. Выступить с такой инициативой Петровского заставили данные о мизерных суммах, выделенных на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений образования города. По информации заместителя мэра по социальной политике Елены Новик, в 2019 году на эти цели предусмотрено 1,7 миллиона при том, потребность составляет более 570 миллионов. Получается, что выделено более чем в 300 раз меньше, чем нужно. Например, на установку охранной сигнализации необходимо 21 миллион, на обеспечение прямой связи с полицией и Росгвардией – 5 миллионов, на охрану лицензированными охранными подразделениями – 47 миллионов. Но по факту не будет потрачено ни копейки. Причиной, по словам Новик, является отсутствие нужной суммы в бюджете.

- Департаментом образования мэрии направлены письма о потребности в финансовых средствах, а также о возможности изыскания источника в вышестоящих бюджетах (областном, федеральном) в адрес председателя муниципалитета города Ярославля, директору департамента образования Ярославской области. Однако о возможности финансирования информации нет, - сообщили представители мэрии на заседании.

По словам заместителя директора городского департамента территориальной безопасности Мери Зоновой, подобная ситуация и в других регионах. За образец брать некого.

Выделенные на антитеррористическую безопасность деньги направят на ремонт и замену ограждений, установку камер, системы оповещения об экстренных ситуациях. Также в качестве повышения антитеррористической защищенности согласовываются планы взаимодействия учреждений образования с силовыми ведомствами (ФСБ, Росгвардия), проводятся инструктажи, учебные эвакуации, вводятся пропускные режимы и ведутся журналы въезда-выезда транспорта.

Вероятно, к выделению денег именно на безопасность соцобъектов, власти подтолкнет то, что в этом году выходит срок исполнения предписаний прокуратуры в этой сфере и по тем объектам, по которым безопасность не будет обеспечена, прокуратура обратится в суд. Кроме того, муниципалитет дал рекомендацию мэрии разработать специальную программу, которая бы предполагала выделение денег на антитеррористическую защищенность. Предложение Дмитрия Петровского о мусоре на голосование выносить не стали.

Напомним, мусор из Подмосковья в Ярославль возили в 2018 году, что вызвало бурю протестов среди жителей. С 1 января 2019 года практика прекратилась. Между тем, 3 февраля ярославские активисты опять собираются провести экологический митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU