В Ярославской области восстанавливается система снабжения сжиженным газом: баллоны будут вынесены в спецконтейнеры на внешние стены домов

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-30T11:37:41+03:00

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В регионе началась работа по восстановлению системы снабжения домов сжиженным газом. Такая система активно функционирует в Ярославской области: сжиженным газом пользуются жители около 50 тысяч квартир. В связи с тем, что окончился срок эксплуатации резервуарных емкостей, а экспертиза безопасности не была проведена, квартиранты стали размещать баллоны внутри жилых зданий. Во-первых, это опасно, а во-вторых – незаконно.

Такая проблема случилась и в Брейтово. Местные жители поделились этим с губернатором Дмитрием Мироновым. Глава региона обещал решить вопрос и помочь людям.

В настоящий момент областной департамент ЖКХ, энергетики и урегулирования тарифов выносит баллоны из домов в спецконтейнеры на внешние стены. В одном доме в селе Брейтово работы уже завершены.

– В 2018 году в рамках региональной программы капитального ремонта эти работы были проведены в шести домах поселка Октябрь, – поделился первый заместитель директора департамента Олег Вараксин. – Кроме того, фонд капитального ремонта разработал шесть проектов для села Брейтово и деревни Ульяново Брейтовского района и 13 проектов для поселка Октябрь и села Мокеиха Некоузского района.

Закончить работы власти планируют до конца первого квартала 2019 года. Стоимость проекта составила 3,8 миллиона рублей.

Следующие на очереди многоквартирные дома в поселке Октябрь и в селе Мокеиха Некоузского района.

ИСТОЧНИК KP.RU