В Ярославской области полиция ищет грабителей, ворвавшихся в ювелирный магазин и укравших драгоценности

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-30T10:58:04+03:00

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В Гаврилов-Яме, в понедельник, 28 января, около 11 часов двое молодых людей зашли в ювелирный магазин, располагающийся на улице Менжинского. Грабители похитили драгоценности прямо с прилавка. Полиция возбудила уголовное дело, но найти преступников пока не удалось. Проводятся оперативно следственные мероприятия.

Один из мужчин был славянской внешности, примерно 25-30 лет, среднего роста –165-170 см. Одет в черную куртку с капюшоном, в темные джинсы и черную шапку. Второй подозреваемый также славянской наружности, но выглядел чуть старше – на 30-35 лет. Рост – 165-170 см, полноватый. Вся одежда черного цвета.

Грабители могли передвигаться на машине.

Если вы что-нибудь знаете об этих людях и их местонахождении, звоните в полицию по телефону 02, 8 (48534) 2-02-02, или по анонимному телефону доверия УМВД России по Ярославской области 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU