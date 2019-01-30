2019-01-30T10:32:49+03:00
Происшествия

Угнал двухколесного коня: в Ярославской области вор-рецидивист похитил велосипед

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Полиция призывет ярославцев не оставлять велосипеды и десткие коляски без присмотраПолиция призывет ярославцев не оставлять велосипеды и десткие коляски без присмотраФото: Роман Рыжиков
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54-летний житель Ростовского района украл велосипед. Грабитель уже не раз привлекался у уголовной ответственности, и в этот раз решил рискнуть. В полицию обратился мужчина, который не обнаружил свое имущество на месте. Ущерб от кражи составил 6200 рублей. Полицейские изъяли велосипед. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

Полиция просит ярославцев не оставлять коляски и велосипеды без присмотра, а также заносить свое имущество в квартиры, ведь домофон не обеспечивает должную защиту от подъездных краж. Если вы решили пристегнуть свой велосипед в подъезде или в специальных местах парковки велотранспорта – убедитесь, что все надежно. Если есть такая возможность, оставляйте имущество под камерами видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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