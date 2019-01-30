2019-01-30T10:09:41+03:00
Общество

В Ярославской области борщевик захватывает новые территории: собственники земли, которые не уничтожат ядовитое растение могут быть оштрафованы

Штраф составит от 20 до 400 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области борщевик распространился примерно на 3,4 тысячи гектаров. Борщевик Сосновского – это многолетнее растение, которое быстро размножается и захватывает новые территории.

– На сегодняшний день борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры, – комментирует директор департамента Евгений Вишневский. – Поэтому согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях к тем собственникам и арендаторам, которые не ведут борьбу с этим растением на своих территориях, могут быть применены меры административного воздействия.

В настоящий момент штраф, который может быть наложен Россельхознадзором на владельцев земли составит от 20 до 400 тысяч рублей. Штраф предусмотрен за засорение и ненадлежащий уход за участками сельскохозяйственного назначения. В населенных пунктах этот вопрос будет контролироваться муниципальным земельным контролем.

Борщевик необходимо выкашивать, перепахивать заросшие им участки или проводить химическую обработку.

В бюджете Ярославского региона на 2020 год будут предусмотрены средства на возмещение расходов, которые собственники земли потратят на борьбу с ядовитым растением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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