В Ярославской области мужчина не платил штрафы и налоги и не смог продать машину

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-30T09:49:51+03:00

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Житель Даниловского района последнее время проживал в Москве. Столица любит скорость и лихую езду, поэтому водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения. Ему приходили штрафы, но автолюбитель их игнорировал. Помимо штрафов, должник не оплачивал и налоги. Когда у мужчины накопилась задолженность более 50 тысяч рублей, приставы возбудили исполнительное производство. Но у них возникли сложности с определением места проживания и места работы должника. Тогда судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Оказалось, что у мужчины в собственности четыре легковушки и грузовая машина. Когда должник решил продать один из автомобилей, то и узнал о постановлении. Реакция была незамедлительна: автовладелец позвонил судебному приставу и уточнил реквизиты для оплаты долга. Скоро он погасил задолженность, а запрет на регистрационные действия был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU