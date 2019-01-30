Прокуратура заставит мэрию поставить светофор с кнопкой у ярославской школы

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-30T09:40:29+03:00

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Ярославская прокуратура подала в суд на мэрию города за недостаточную заботу о безопасности школьников. На пешеходном переходе около школы №27 не оказалось светофора с кнопкой, который по ГОСТу там обязательно должен быть. Кроме этого, рядом с переходом не было ограждений, чтобы дети и взрослые не перебегали дорогу в неположенном месте.

- По результатам проверки прокурор Дзержинского района направил в Дзержинский районный суд г. Ярославля исковое заявление о возложении на мэрию г. Ярославля и департамент городского хозяйства мэрии г. Ярославля обязанности по установке светофора и ограничивающих пешеходных ограждений вблизи школы, - рассказали в прокуратуре. - Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Школа №27 находится в доме №4 по улице Труфанова. Чтобы там перейти дорогу, надо пересечь четырехполосную дорогу, что без светофора может быть весьма опасно.

Напомним, недавно прокуратура начала проверять мэрию из-за плохой уборки улиц от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU