По ночам надо за уборкой снега следить: мэр Ярославля отчитал ответственных за руководство из кабинетов

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-30T08:42:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером вторника, 29 января, мэр Ярославля собрал всех ответственных за уборку города и отчитал их за плохую работу. За пару часов до этого его самого отчитал губернатор Дмитрий Миронов.

- Посмотрите на улицы Орджоникидзе, Космонавтов - на лыжах можно ездить. Говорить научились, теперь научитесь работать. Всем руководителям лично присутствовать во время ночной уборки, - подчеркнул Владимир Волков, мэр Ярославля.

За прошлые выходные в городе выпала половина месячной нормы осадков, что стало неожиданностью для коммунальных служб. Транспортный коллапс к середине недели хоть как-то спал, но непроходимая снежная каша и сугробы на месте пешеходных дорожек все еще мешают ярославцам нормально добираться с места на место. В ночь на среду, 30 января, на уборку снега должны были выехать 78 машин. Это техника не только "САХа", но и разных компаний и ведомств, которые согласились помочь в расчистке города.

Напомним, 29 января Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области, отчитал мэра Владимира Волкова за нечищенные улицы. Даже прокуратура решила проверить мэрию из-за такой плохой работы.На что градоначальник заметил, что в "САХе", откуда недавно уволился начальник и которое убирает город, в три раза меньше водителей, чем надо. Техники хватает, но вот ездить на ней некому. Поэтому и попросили помощи у всех, кто в своих закромах имел технику с водителями. Даже у военных.

ИСТОЧНИК KP.RU