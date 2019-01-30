2019-01-30T00:47:01+03:00
Спорт

Ярославские лыжные акробаты отправились покорять Америку

В сборной России, выехавшей в США на чемпионат мира по фристайлу, шестеро ярославцев.
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В первых числах февраля за океаном в известном местечке Солт-Лейк-Сити, где в 2002 году проходила зимняя Олимпиада, будет проводиться чемпионат мира по фристайлу. Сборная России уже прилетела в США и готовится к стартам. Важным фактом для Ярославля является то, что среди спортсменов, соревнующихся в дисциплине лыжная акробатика, пятеро представляют ярославскую школу: Илья Буров, Максим Буров, Павел Кротов, Станислав Никитин и Любовь Никитина. Кроме того, главным тренером российских лыжных акробатов будет Александр Понгильский, тоже ярославец, а вся эта пятерка - его ученики. Нужно напомнить, что год назад на Олимпиаде в Корее Илья Буров стал бронзовым призером в лыжной акробатике. Его брат Максим по итогам прошлого сезона завоевал «Хрустальный глобус» за лучший результат на этапах Кубка мира. В этом сезоне ярославские акробаты явно нацелились добиваться новых побед. Уже есть первый успех. Станислав Никитин на завершившемся в воскресенье открытом чемпионате США завоевал серебряную медаль, уступив только швейцарцу Ноа Роту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Технику просили даже у военных: как Ярославль пытаются все-таки очистить от снега
Самые экономные похороны для ярославцев станут дороже
Скунс в трубах: с утечками из рыбинской теплосети поборется опасное и вонючее вещество
Не знал, что творит: в Ярославской области молодой угонщик отправился в психушку
«Охранники побаиваются их»: ярославские полицейские проверят торговые центры, где собираются подростки
Компенсация за наезд: ярославская пенсионерка выиграла суд с канцелярской фирмой
В Ярославской области стали больше грабить, но меньше убивать
В понедельник 9 тысяч ярославских автолюбителей купили «Снежный билет» и поехали на работу на автобусах и трамваях
Ярославец принял соседей за закладчиков и расстрелял отца с сыном из газового пистолета
На ярославском заводе от сердечного приступа умер рабочий
«Пытались добить в машине, но он оказался крепким»: автоворы рассказали, как напали на водителя иномарки под Ярославлем
В Ярославле начали активно чистить скатные крыши от снега и наледи
В Ярославской области похитители авто изрезали ножом водителя
В Ярославле мужчина убежал из магазина с трофеем: грабитель украл алкоголь прямо из-под носа у продавцов
В Ярославле женщина жестоко избила гражданского мужа и ушла из квартиры, а когда вернулась, он был уже мертв
В Ярославской области осужденные исправительной колонии показали свои таланты на конкурсе профессионального мастерства
Сбербанк продлил скидку на ипотеку на 2019 год
Хотела помочь и обокрала: в Ярославле «сердобольная» женщина украла у пьяного дорогой планшет
СК проводит проверку по факту смерти пары в Ростовском районе
Угличские часы, ярославская майолика и ростовская финифть: сувениры нашего региона появятся на Берлинской рождественской ярмарке
В Ярославле у мужчины изъяли около 3 граммов героина
Гонки на тракторах, жареный сыр и конкурс красоты: в Ярославской области прошел традиционный зимний праздник «Снежинка Лахости»
В ярославском парке спилят 20 аварийных деревьев
20-летняя девушка-водитель пострадала при столкновении двух ВАЗов в Рыбинске
Экологический митинг в Ярославле перенесли из центра в Брагино
Наручные часы бывшего ярославского руководителя за 100 тысяч рублей отдадут министерству обороны за долги
В Ярославской области открылась ледовая переправа через Волгу
В Ярославской области выявлены первые подделки банкнот по 2000 рублей