Ярославские лыжные акробаты отправились покорять Америку

СЕГОДНЯ 00:47 2019-01-30T00:47:01+03:00

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В первых числах февраля за океаном в известном местечке Солт-Лейк-Сити, где в 2002 году проходила зимняя Олимпиада, будет проводиться чемпионат мира по фристайлу. Сборная России уже прилетела в США и готовится к стартам. Важным фактом для Ярославля является то, что среди спортсменов, соревнующихся в дисциплине лыжная акробатика, пятеро представляют ярославскую школу: Илья Буров, Максим Буров, Павел Кротов, Станислав Никитин и Любовь Никитина. Кроме того, главным тренером российских лыжных акробатов будет Александр Понгильский, тоже ярославец, а вся эта пятерка - его ученики. Нужно напомнить, что год назад на Олимпиаде в Корее Илья Буров стал бронзовым призером в лыжной акробатике. Его брат Максим по итогам прошлого сезона завоевал «Хрустальный глобус» за лучший результат на этапах Кубка мира. В этом сезоне ярославские акробаты явно нацелились добиваться новых побед. Уже есть первый успех. Станислав Никитин на завершившемся в воскресенье открытом чемпионате США завоевал серебряную медаль, уступив только швейцарцу Ноа Роту.

ИСТОЧНИК KP.RU