2019-01-30T08:03:47+03:00
Общество

Мобилы, деньги, алкоголь: что и сколько пытались пронести в ярославские тюрьмы за год

В отделе конфиската можно устроить неплохой магазинчик
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: УФСИН по Ярославской областиФото: УФСИН по Ярославской области
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Ярославское УФСИН подвело итоги 2018 года: подсчитало все контрабандные предметы, которые чересчур хитрые люди пытались пронести в тюрьмы области. Итак, что же не дошло до заключенных? Для начала, больше 74 тысячи рублей. Попытки передать заключенным наличку в обход официального личного счета внезапно оказались вне закона. Также около 1200 литров алкоголя не опьянили грустных преступников, задержавшись на подступах. Как и 820 граммов наркотиков. Кроме того, стражи порядка конфисковали больше 1650 телефонов.

- Кроме того, оперативными аппаратами уголовно-исполнительной системы региона ведется работа по оказанию помощи территориальным органам внутренних дел в раскрытии преступлений. Всего оперативными аппаратами исправительных колоний правоохранительным органам за 2018 год оказана помощь в раскрытии 106 преступлений, - добавили в пресс-службе УФСИН.

Напомним, пару месяцев назад местный Робин Гуд попытался запустить стрелу с героином на территорию одной из ярославских колоний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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