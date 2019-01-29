2019-01-29T21:39:05+03:00
Общество

Технику просили даже у военных: как Ярославль пытаются все-таки очистить от снега

Оказалось, что у "САХа" в три раза меньше водителей, чем надо
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Губернатор спросил с мэра, почему Ярославль такой нечистыйГубернатор спросил с мэра, почему Ярославль такой нечистыйФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 29 января, в областном Правительстве собрали оперативное совещание по уборке Ярославля от снега. Владимир Волков, мэр города, заверил губернатора Дмитрия Миронова, что он делает все возможное, чтобы поскорее разобраться с осадками. Мэрия уже обратилась за помощью к различным компаниям, ведомствам и даже к военным.

- Сегодня в ночь с половины девятого вечера город выйдут убирать 29 единиц техники, тогда как в предыдущую было только 15, - заметил Владимир Волков. - Сложившаяся ситуация действительно нестандартная, впредь возможность возникновения подобных проблем будем учитывать. Сейчас все организационные мероприятия проведены, все недоработки исправим.

Но всех этих волнений можно было бы избежать, раньше заметив одну проблему: в "САХе", откуда недавно уволился начальник и которое убирает город, в три раза меньше водителей, чем надо. Техники хватает, но вот ездить на ней некому.

Напомним, в выходные Ярославль сковали 10-балльные пробки. Не помог даже "снежный билет". Трамваи не могли дойти до остановок из-за сбоя, Все было настолько плохо, что прокуратура решила проверить мэрию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самые экономные похороны для ярославцев станут дороже
Скунс в трубах: с утечками из рыбинской теплосети поборется опасное и вонючее вещество
Не знал, что творит: в Ярославской области молодой угонщик отправился в психушку
«Охранники побаиваются их»: ярославские полицейские проверят торговые центры, где собираются подростки
Компенсация за наезд: ярославская пенсионерка выиграла суд с канцелярской фирмой
В Ярославской области стали больше грабить, но меньше убивать
В понедельник 9 тысяч ярославских автолюбителей купили «Снежный билет» и поехали на работу на автобусах и трамваях
Ярославец принял соседей за закладчиков и расстрелял отца с сыном из газового пистолета
На ярославском заводе от сердечного приступа умер рабочий
«Пытались добить в машине, но он оказался крепким»: автоворы рассказали, как напали на водителя иномарки под Ярославлем
В Ярославле начали активно чистить скатные крыши от снега и наледи
В Ярославской области похитители авто изрезали ножом водителя
В Ярославле мужчина убежал из магазина с трофеем: грабитель украл алкоголь прямо из-под носа у продавцов
В Ярославле женщина жестоко избила гражданского мужа и ушла из квартиры, а когда вернулась, он был уже мертв
В Ярославской области осужденные исправительной колонии показали свои таланты на конкурсе профессионального мастерства
Сбербанк продлил скидку на ипотеку на 2019 год
Хотела помочь и обокрала: в Ярославле «сердобольная» женщина украла у пьяного дорогой планшет
СК проводит проверку по факту смерти пары в Ростовском районе
Угличские часы, ярославская майолика и ростовская финифть: сувениры нашего региона появятся на Берлинской рождественской ярмарке
В Ярославле у мужчины изъяли около 3 граммов героина
Гонки на тракторах, жареный сыр и конкурс красоты: в Ярославской области прошел традиционный зимний праздник «Снежинка Лахости»
В ярославском парке спилят 20 аварийных деревьев
20-летняя девушка-водитель пострадала при столкновении двух ВАЗов в Рыбинске
Экологический митинг в Ярославле перенесли из центра в Брагино
Наручные часы бывшего ярославского руководителя за 100 тысяч рублей отдадут министерству обороны за долги
В Ярославской области открылась ледовая переправа через Волгу
В Ярославской области выявлены первые подделки банкнот по 2000 рублей