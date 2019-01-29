Технику просили даже у военных: как Ярославль пытаются все-таки очистить от снега

29 Янв. 21:39 2019-01-29T21:39:05+03:00

Оказалось, что у "САХа" в три раза меньше водителей, чем надо

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Во вторник, 29 января, в областном Правительстве собрали оперативное совещание по уборке Ярославля от снега. Владимир Волков, мэр города, заверил губернатора Дмитрия Миронова, что он делает все возможное, чтобы поскорее разобраться с осадками. Мэрия уже обратилась за помощью к различным компаниям, ведомствам и даже к военным.

- Сегодня в ночь с половины девятого вечера город выйдут убирать 29 единиц техники, тогда как в предыдущую было только 15, - заметил Владимир Волков. - Сложившаяся ситуация действительно нестандартная, впредь возможность возникновения подобных проблем будем учитывать. Сейчас все организационные мероприятия проведены, все недоработки исправим.

Но всех этих волнений можно было бы избежать, раньше заметив одну проблему: в "САХе", откуда недавно уволился начальник и которое убирает город, в три раза меньше водителей, чем надо. Техники хватает, но вот ездить на ней некому.

Напомним, в выходные Ярославль сковали 10-балльные пробки. Не помог даже "снежный билет". Трамваи не могли дойти до остановок из-за сбоя, Все было настолько плохо, что прокуратура решила проверить мэрию.

ИСТОЧНИК KP.RU