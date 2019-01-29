Самые экономные похороны для ярославцев станут дороже

29 Янв. 21:03 2019-01-29T21:12:02+03:00

Одиноких ярославцев похоронят за счет государства, а семейным и общительным стоит отложить еще 245 рублей на черный день

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В этом году хоронить людей станет дороже. На 245 рублей и 16 копеек дороже. Погребение теперь будет стоить 5946 рублей и 47 копеек. За столько похоронят одиноких ярославцев. За эту же сумму «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» проведет экономные похороны. Служба оформит нужные документы, предоставит гроб, автобус, довезет тело на кладбище и закопает гроб на кладбище.

- Изменение тарифа связано с нормативно-правовой базой России. По Федеральному Закону «О погребении и похоронном деле» услуги подлежат индексации с 1 февраля. В постановлении Правительства РФ от 24 января 2019 года № 32 коэффициент индексации составил 1.043, - рассказали в мэрии Ярославля.

Стоит отметить, что за похороны одиноких ярославцев плату внесет Пенсионный фонд. А вот если у умершего человека были родственники или близкие друзья, за похороны придется платить им.

ИСТОЧНИК KP.RU