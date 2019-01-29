2019-01-29T21:12:02+03:00
Общество

Самые экономные похороны для ярославцев станут дороже

Одиноких ярославцев похоронят за счет государства, а семейным и общительным стоит отложить еще 245 рублей на черный день
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Минимальный набор для похорон подорожалМинимальный набор для похорон подорожалФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В этом году хоронить людей станет дороже. На 245 рублей и 16 копеек дороже. Погребение теперь будет стоить 5946 рублей и 47 копеек. За столько похоронят одиноких ярославцев. За эту же сумму «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» проведет экономные похороны. Служба оформит нужные документы, предоставит гроб, автобус, довезет тело на кладбище и закопает гроб на кладбище.

- Изменение тарифа связано с нормативно-правовой базой России. По Федеральному Закону «О погребении и похоронном деле» услуги подлежат индексации с 1 февраля. В постановлении Правительства РФ от 24 января 2019 года № 32 коэффициент индексации составил 1.043, - рассказали в мэрии Ярославля.

Стоит отметить, что за похороны одиноких ярославцев плату внесет Пенсионный фонд. А вот если у умершего человека были родственники или близкие друзья, за похороны придется платить им.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Технику просили даже у военных: как Ярославль пытаются все-таки очистить от снега
Скунс в трубах: с утечками из рыбинской теплосети поборется опасное и вонючее вещество
Не знал, что творит: в Ярославской области молодой угонщик отправился в психушку
«Охранники побаиваются их»: ярославские полицейские проверят торговые центры, где собираются подростки
Компенсация за наезд: ярославская пенсионерка выиграла суд с канцелярской фирмой
В Ярославской области стали больше грабить, но меньше убивать
В понедельник 9 тысяч ярославских автолюбителей купили «Снежный билет» и поехали на работу на автобусах и трамваях
Ярославец принял соседей за закладчиков и расстрелял отца с сыном из газового пистолета
На ярославском заводе от сердечного приступа умер рабочий
«Пытались добить в машине, но он оказался крепким»: автоворы рассказали, как напали на водителя иномарки под Ярославлем
В Ярославле начали активно чистить скатные крыши от снега и наледи
В Ярославской области похитители авто изрезали ножом водителя
В Ярославле мужчина убежал из магазина с трофеем: грабитель украл алкоголь прямо из-под носа у продавцов
В Ярославле женщина жестоко избила гражданского мужа и ушла из квартиры, а когда вернулась, он был уже мертв
В Ярославской области осужденные исправительной колонии показали свои таланты на конкурсе профессионального мастерства
Сбербанк продлил скидку на ипотеку на 2019 год
Хотела помочь и обокрала: в Ярославле «сердобольная» женщина украла у пьяного дорогой планшет
СК проводит проверку по факту смерти пары в Ростовском районе
Угличские часы, ярославская майолика и ростовская финифть: сувениры нашего региона появятся на Берлинской рождественской ярмарке
В Ярославле у мужчины изъяли около 3 граммов героина
Гонки на тракторах, жареный сыр и конкурс красоты: в Ярославской области прошел традиционный зимний праздник «Снежинка Лахости»
В ярославском парке спилят 20 аварийных деревьев
20-летняя девушка-водитель пострадала при столкновении двух ВАЗов в Рыбинске
Экологический митинг в Ярославле перенесли из центра в Брагино
Наручные часы бывшего ярославского руководителя за 100 тысяч рублей отдадут министерству обороны за долги
В Ярославской области открылась ледовая переправа через Волгу
В Ярославской области выявлены первые подделки банкнот по 2000 рублей