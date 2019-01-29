2019-01-29T20:07:16+03:00
Общество

Скунс в трубах: с утечками из рыбинской теплосети поборется опасное и вонючее вещество

На бытовые цели эту воду уже не пустишь. Зато и подтечки сразу найдутся
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Ни утечек, ни воров - все в выигрышеНи утечек, ни воров - все в выигрышеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Рыбинске решили радикально бороться с утечками и кражей горячей воды. Со вторника, 29 января, по рыбинским трубам будет бегать "Скунс-01". Это вещество, которое относится к третьему классу опасности.

- Категорически не рекомендуется использовать сетевую воду для приготовления пищи и кормления животных, так как могут возникнуть проблемы с микрофлорой желудка, - предупреждают в рыбинском "Теплоэнерго".

Опасное вещество останется в трубах до конца отопительного периода. "Скунса" запустят в те дома и здания, которые обслуживает котельная "Стоялая". Если вы живете или работаете в таком доме и вдруг почувствовали резкий запах, стоит позвонить в "Теплоэнерго" по телефону 22-51-81 или в местную аварийку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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